Dall’Isola al GF Vip? Parlano Miryea Stabile e Matteo Diamante

Dall’Isola di Ilary Blasi alla prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini? L’Isola dei Famosi ha visto la partecipazione di due ex protagonisti de La Pupa e il Secchione: Miryea Stabile e Matteo Diamante. I due ex naufraghi hanno rilasciato alcune interviste dopo il loro ritorno in Italia ed a SuperGuidaTv hanno anche risposto all’ipotesi GF Vip: parteciperebbero ad un altro reality?

Miryea Stabile e Matteo Diamante: dopo l’Isola il GF Vip?

Miryea Stabile non ha nascosto che le piacerebbe molto continuare a fare televisione dopo l’esperienza in Honduras con l’Isola ma ammette anche di volere studiare e migliorarsi. Alla domanda se parteciperebbe al GF Vip ha però replicato:

Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai.

E cosa ne pensa invece Matteo Diamante? Anche l’ex naufrago sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. Il giovane ha ammesso di vedere nel suo futuro progetti di conduzione o comunque di partecipazione al mondo della tv ma rispetto all’ipotesi GF Vip ha commentato: