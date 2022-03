Cosa bolle in pentola tra Estefania Bernal e Roger Balduino? A quanto pare i naufraghi de L’Isola dei Famosi sentono un’attrazione reciproca “distrutta” dall’attuale distanza (sono in due isole differenti).

Isola 2022, Estefania e Roger: cosa è successo in albergo, parla l’amica

Il modello avrebbe anche provato a scrivere un messaggio in spagnolo per Estefania, ed ha svelato di pensare molto a lei: “Mi piace il suo modo d’essere felice, sembra una persona vera!”.

Presente in studio la bellissima Cloè d’Arcangelo (la ragazza che la regia ha inquadrato ripetutamente nel corso della puntata), amica di Estefania, ha confidato che, secondo lei, tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi sarà successo sicuramente qualcosa in albergo, ancor prima di iniziare.

Pure Alvin ha confermato questa croccante indiscrezione parlando di un avvicinamento sospetto tra i due: quando potranno ricongiungersi?

Io un po’ morendo dentro per Vaporidis arrivato per il riscatto e ritrovandosi non scelto da nessuno a rischiare di rimetterci le penne alla prima puntata con Roger, Joana e Estefanìa che letti di fila sembrano usciti dal cast di una soap da tv locale. #isola

— contechristino (@contechristino) March 21, 2022