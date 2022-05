Durante la diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri, Roger si è confrontato con Estefania dopo il suo ritorno in gioco. La situazione attuale si è modificata e l’arrivo di Gennaro Auletto ha mischiato le carte.

Isola, Estefania e Roger dietro lo scoglio di notte: per quale motivo?

“Con lei è iniziato tutto come un gioco, poi è scattato qualcosa dentro di me. Me ne sono accorto quando c’era Beatriz e io pensavo ad Estefania”, ha raccontato Roger nel corso della diretta.

Estefania, dal canto suo, sembra intenzionata a chiudere definitivamente:

Non ci sono speranze con me perché quando prendo una decisione non torno indietro, sono molto delusa. Ho apprezzato però che mi abbia chiesto scusa.

Estefania e Roger, nonostante le rispettive prese di posizione, continuano a non raccontarla giusta e si parla di un misterioso confronto notturno a telecamere spente dietro uno scoglio.

A sbugiardare i due ci ha pensato Guendalina Tavassi:

Ilary, secondo me ci stanno per**ulando entrambi. Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte. Sei delusa? Ma di cosa se hai detto di voler fingere una relazione. Dietro uno scoglio che ci vai a parlare tutta la notte con lui?

Ilary Blasi ha quindi concluso:

Senza telecamere non vi siete chiariti, mi sa che avete fatto altro… visto che state parlando ancora di questa situazione.