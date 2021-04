Isola, Vera Gemma accende il fuoco con una ciocca di capelli

Vera Gemma è la Queen di questa Isola dei Famosi 2021. Ed infatti, attualmente su Playa Esperanza in compagnia di Miryea Stabile, ha avuto la geniale idea di accendere il fuoco con una ciocca dei suoi capelli.

Nonostante l’idea sia risultata apparentemente bislacca, Vera Gemma ha appiccato il fuoco in un attimo: “I capelli prendono fuoco subito”, ha rivelato. Così è stato.

La ciocca, infatti, è risultata proprio un’idea vincente e l’attrice ha acceso la fiamma con l’aiuto di un coltello per provocare la scintilla.

Dopo Fariba Tehrani che aveva tentato di accendere il fuoco con l’assorbente, adesso è toccato a Vera “impressionare” positivamente il pubblico con la sua trovata geniale.

Jeda a me piace molto, però volevo dire una cosa: ho parlato con lui ieri. Mi ha detto: “Questa cosa che dicono, cioè che i miei genitori non sono d’accordo, non è assolutamente vera”. Posso dirvi che la mamma di Jeda manda continuamente messaggi di incoraggiamento e tifa per Vera.