Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha litigato con Fariba Tehrani facendole il “verso” imitando l’accento straniero. E se il moto di indignazione per Striscia la Notizia è stato enorme, in questo caso la reazione è stata differente.

Isola dei Famosi: Valentina Persia imita Fariba ma il moto di indignazione tace

Ed infatti, anche la pagina ufficiale del programma ha condiviso il video facendo dell’ironia. I commenti social, però, non sono andati in favore di Valentina. La comica, forse per desiderio di accettazione, esagera nei modi (costantemente).

La romana è entrata in gioco già bella carica ma ha perso l’occasione per diventare un bel personaggio, trasformandosi, per sua stessa ammissione, in una che “rosica” e spara a zero attaccando con estrema veemenza e aggressività.

Per noi è no: voi che ne pensate?

Mi spiegate perché vi indignate se Scotti-Hunziker imitano gli occhi a mandorla dei cinesi e nessuno dice niente quando Valentina Persia imita l’accento straniero di Fariba? #isola #Faribona #Prelemi — BlogTivvu.com (@blogtivvu) April 15, 2021