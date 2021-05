Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Tommaso Zorzi hanno fanno pace dopo gli screzi avuti a distanza mentre l’attore si trovava in Honduras.

Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho dovuto bloccare Instagram, ho scelto di fare l’Isola dei famosi e me ne becco le conseguenze, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata mi ha fatto molto male.

C’è stato un accanimento mediatico. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male.

Tommaso non mi conosceva prima dell’Isola. Io ho imparato a conoscerlo al Grande Fratello, mi sono affezionato a lui quando, nell’aria, c’era un sentimento molto bello d’amore. Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto. La fame ha fatto tanto, sono sbroccato.