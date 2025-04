Il suo nome circola da settimane e i fan si chiedono: Simona Ventura tornerà davvero a L’Isola dei Famosi, stavolta nelle vesti di opinionista? Dopo tanto silenzio, a parlare è stata proprio lei.

L’ipotesi è partita dal web, accesa da un susseguirsi di indiscrezioni. Prima TVBlog ha ipotizzato un possibile ritorno, poi Davide Maggio ha suggerito un’uscita di scena di Simona dalla prima serata di Rai 2. A rincarare la dose ci ha pensato Alfonso Signorini, lasciando intendere un suo futuro su Canale 5. E secondo LaPresse, per la conduttrice ci sarebbero anche altri progetti in ballo.

Ma cosa c’è di vero? Intervistata dal settimanale Chi, Simona Ventura ha deciso di rispondere a modo suo, con sincerità e senza troppi giri di parole:

È un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come ‘Quelli che il calcio’. Cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Io come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale.