Beatriz Marino è volata in Honduras per “riprendersi” il suo ex fidanzato Roger Balduino ma la sua missione all’Isola dei Famosi è fallita. Nel frattempo, Dagospia prima del suo ingresso, aveva lanciato una indiscrezione bomba.

Alberto Dandolo a distanza di giorni è tornato sull’argomento proprio di recente:

Beatriz Marino attualmente vivrebbe a Milano e di professione farebbe la modella ed ha studiato Legge.

In merito alla relazione con Roger Balduino non si conosce la data di inizio esatta ma la prima foto di coppia social risalirebbe al febbraio 2020, durante una vacanza.

Giorni prima dell’incontro tra Roger e Beatriz, proprio la modella ha scritto una lettera di addio al suo ex fidanzato:

Ciao Roger sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuta a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insieme, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo San Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia.