L’Isola dei Famosi salta una puntata: ecco per quale motivo e quando torna

L’Isola dei Famosi cambia programmazione e si ferma per una puntata. Il programma condotto da Ilary Blasi non andrà in onda il prossimo venerdì 28 maggio per dare spazio ad un evento “straordinario”.

L’Isola dei Famosi salta una puntata: ecco per quale motivo

Ed infatti, venerdì 28 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata della telenovela Il Segreto che chiuderà i battenti definitivamente.

Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi si ferma con il suo doppio appuntamento così come riportano i palinsesti di Publitalia.

In quella settimana, quindi, L’Isola dei Famosi andrà in onda solamente lunedì 24 maggio per poi tornare in onda sempre di lunedì 31 maggio verso le battute finali.

L’Isola dovrebbe terminare o il 7 oppure il 14 di giugno. Attualmente, infatti, non vi è ancora una data ufficiale resa pubblica ma è certo che le battute finali andranno avanti fino al prossimo mese.

In conclusione, alla finale mancherebbero 4/5 puntate in onda venerdì 21 maggio, lunedì 24 maggio, lunedì 31 maggio, lunedì 7 giugno e, forse, lunedì 14 giugno.

“Quando si tratta di strisciare come un verme nella vita sono un professionista”

Awed insegnami la vita #isola pic.twitter.com/qwj1MXJJmU — I_Don’t_Care 🥀 (@AnnaritaMangog1) May 17, 2021