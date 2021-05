Momenti di fortissima tensione tra Ignazio Moser e Matteo Diamante durante l’Isola dei Famosi. L’ex del gruppo degli arrivisti ha puntato il dito contro il fidanzato di Cecilia Rodriguez, reo di avere tramato alle sue spalle perché fosse mandato in nomination.

Miryea avrebbe riferito questa indiscrezione a Matteo ma, una volta preso il discorso con Moser, lui ha negato costringendo Andrea Cerioli ad intervenire per placare gli animi particolarmente agitati.

Secondo Matteo ci sarebbe stato un accordo contro di lui, per mandarlo in nomination. Moser, rimasto fermo sulla sua posizione, ha smentito l’accaduto con forza.

Cerioli, quindi, ha “interrogato” l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione che ha vuotato il sacco:

Gli ho detto che avete parlato delle nomination, non che volevate nominare Matteo.

La replica di Andrea non è stata certo tra le migliori:

Questa cosa l’ha usata contro tutti. Sapevi benissimo che lo avrebbe fatto, svegliati. Ha detto che ci siamo riuniti per nominarlo. Non ci voleva un drago. È la stessa persona che gira di notte senza luci per venire a origliare.