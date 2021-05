A poche settimane dalla finale dell’Isola dei Famosi è tempo di fare un bilancio non solo dell’esperienza vissuta dai naufraghi in Honduras ma anche dei chili persi. Il dimagrimento per alcuni di loro è assolutamente evidente, come nel caso di Awed e Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi: ecco quanto sono dimagriti i concorrenti

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola è stato trasmesso un filmato con i risultati dei naufraghi sul piano del loro dimagrimento. Quanti chili hanno perso? In media, la maggior parte ha perso più di 10 chili durante l’esperienza in Honduras ma vediamo nel dettaglio quanto sono dimagriti.

Si parte da Awed che è approdato pesando 75 chili mentre ora pesa 59 chili, perdendo quindi 16 chili. Fariba ha perso 9 chili (ora pesa 46 chili); Roberto Ciufoli – che ieri ha avuto la meglio sulla Lodo restando con Beatrice Marchetti a Playa Imboscatissima – ha perso 16 chili (quando è entrato pesava 75); 15 i chili persi da Valentina Persia (ora pesa 60 chili) mentre Miryea Stabile è la concorrente che è dimagrita di meno passando da 59 a 53 chili.

Andrea Cerioli, entrato in corsa, ha finora perso 16 chili (lui ne aveva previsti venti) arrivando ora a pesare 64 chili mentre Isolde Kostner ha perso 10 chili, pesando ora 50.