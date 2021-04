Giulia Salemi in modalità “on fire” all’Isola dei Famosi 2021. Ieri sera l’italo persiana era presente in studio ancora una volta ed ha “accusato” la produzione di “bluff” durante la prova dei sacchi che ha visto contrapporsi Andrea Cerioli e Matteo Diamante.

Matteo e Andrea si sono sfidati nella prova resistenza tenendo un sacco riempito in maniera proporzionale al loro peso. Oggettivamente, però, quello di Diamante sembrava fin troppo pieno e anche Giulia Salemi si è accorta di questa cosa:

Giulia ha comunque avuto modo di salutare ancora mamma Fariba che ha raccontato la sua drammatica storia di vita:

Quando sono arrivata sull’Isola, nessuno aveva voglia di conoscermi, di parlarmi. Io ho cercato di avvicinarmi a loro. Qualsiasi cosa facessi, mi facevano sentire mortificata, criticandomi. Mi sono ricordata tanti anni in cui mi sono sentita sola.

Avevo solo 18 anni, quando sono scappata dal mio Paese per non essere soppressa e trovare la libertà, solo con una valigia e tanta speranza, tanti sogni. Ho trovato tantissimi problemi, ostacoli, difficoltà e dolori. Ho avuto molti dolori in famiglia, ma non avevo la possibilità di stare vicino a loro. Ho perso molti familiari da lontano.

Ho cercato sempre di nascondere, di non far vedere, rialzandomi. Mia figlia da bambina mi odiava perché pensava fossi cattiva, da grande invece ha capito perché quando cadeva io le dicevo: ‘Pulisci il sangue e le lacrime e vai avanti Giulia, con la forza e con la testa alta’. Tutte le sofferenze che ho avuto da quando sono una ragazzina, hanno fatto di me la donna forte che sono oggi, che non ha mai perso la speranza.