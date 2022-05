Casi di Covid all’Isola dei Famosi? Non sappiamo se queste indiscrezioni riguardino i naufraghi oppure i potenziali ospiti che sarebbero dovuti sbarcare, ma qualcosa – forse – è accaduto.

Isola dei Famosi, positivi al Covid in Honduras?

“Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al Covid! Per cui le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì”, scrive Deianira su Instagram.

Poi aggiusta il tiro e precisa:

Per motivi non ancora pervenuti le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì.

Gli ospiti previsti per stasera saranno spostati a venerdì sera? A quanto pare sì ma, vista la “modifica” non si capisce bene per quale motivo.

Tra gli ospiti che sarebbero dovuti sbarcare in Honduras, anche un amico di Alessandro Iannoni che, sempre secondo l’appassionata di gossip, avrebbe qualche remora in merito all’allungamento del reality show (l’Isola dei Famosi si chiuderà il prossimo 27 giugno).

Per una volta che c’ è una nomination di cui non me ne rega nulla guarda se domani devo guardare la puntata con l’ ansia per paura di perdere Alessandro

Sii gentile Ale non far scherzi… #isola https://t.co/37KcNshdi9 — MarcellaZ (@MarcellaZ13) May 22, 2022