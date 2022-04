Isola dei Famosi, in arrivo due nuovi naufraghi: ecco chi sono, le anticipazioni

Stasera, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Isola dei Famosi, le coppie “scoppiano”: ecco che succede

In diretta dall’Honduras ci sarà come sempre Alvin, pronto per gli scontri tra naufraghi e le difficili prove leader e ricompensa.

Tutte le coppie verranno divise: chi prima giocava insieme da questo momento si ritroverà l’uno contro l’altro, divisi in due squadre avversarie pronte a contendersi la vittoria finale.

Solamente una delle coppie avrà la possibilità di non essere scoppiata. Chi deciderà di restare insieme? Chi si aggiudicherà questa possibilità?

Durante la nuova puntata di stasera, un’altra coppia verrà “scoppiata” così come hanno rivelato anche i sondaggi online.

Chi tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nuovi naufraghi: ecco chi sono

Due nuovi concorrenti sono pronti a entrare in gioco: Marco Senise e Licia Nunez si uniranno al gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi.