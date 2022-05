Isola dei Famosi, la nuova programmazione: ecco come cambia

Oltre ai nuovi ingressi, l’Isola dei Famosi si prepara a tutta una serie di interessanti novità, proprio a partire dalla puntata di oggi 6 maggio. A rendere noto ciò che potrebbe accadere è stato il portale TvBlog.it che ha annunciato in merito un cambio di programmazione importante.

Isola dei Famosi, la nuova programmazione dalla prossima settimana

Come ampiamente anticipato, il reality condotto da Ilary Blasi e giunto alla sua sedicesima edizione si allunga. La finale è prevista per il prossimo 27 giugno. Questo ha portato inevitabilmente all’arrivo di nuovi naufraghi.

Ma c’è anche un’altra importante novità e riguarda il cambio di programmazione in corso. Quella di stasera, come riporta il noto portale televisivo, sarà l’ultima puntata del programma che andrà in onda anche di venerdì sera. Ecco cosa si legge:

Dalla prossima settimana infatti l’Isola dei famosi 2022 andrà in onda solo di lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione, serie che si concluderà come noto con la finalissima lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.