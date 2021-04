Isola dei Famosi non andrà in onda in diretta nella puntata di giovedì: ecco perché

Ancora cambiamenti all’Isola dei Famosi per “colpa” di Supervivientes. Se la puntata dello scorso giovedì 8 aprile era saltata per dare spazio all’esordio dell’edizione spagnola del medesimo reality, quella del prossimo giovedì sarà invece registrata.

Isola dei Famosi: la puntata di giovedì non sarà in diretta

A quanto pare non era mai successo prima ma anche l’Isola dei Famosi vedrà una delle sue due puntate settimanali andare in onda non in diretta. Oltre alle varie insinuazioni sui social, il dubbio è sorto soprattutto per via di alcune dichiarazioni da parte della padrona di casa Ilary Blasi.

Come avverrà, dunque, il televoto settimanale? E’ stata proprio la conduttrice ad annunciare che non sarà chiuso in diretta, come di consueto, ma sarà anticipato al pomeriggio della medesima giornata, ovvero alle 16.30 durante il consueto daytime.

Questo perché la puntata di giovedì prossimo non sarà appunto in diretta. Nella medesima serata andrà in onda sempre dall’Honduras (e si comprende dalla stessa location) la versione spagnola del programma, Supervivientes quindi la Palapa non potrà essere usata dai naufraghi nostrani.

Staremo a vedere, dunque, se anche i tempi morti verranno tagliati in fase di montaggio e come sarà l’esito finale di quello che si preannuncia essere un vero e proprio esperimento (si spera privo di spoiler).