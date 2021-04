Perché l’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile? C’entra Supervivientes

Nel corso della serata di ieri all’insegna dell’Isola dei Famosi, più di qualche spettatore ha notato l’annuncio dato nel sottopancia che dava l’appuntamento al prossimo lunedì in compagnia del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma perché il prossimo giovedì 8 aprile non andrà in onda?

Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile: ecco il motivo

In occasione della settima puntata dell’Isola dei Famosi, è stata la stessa padrona di casa Ilary Blasi a dare l’appuntamento al prossimo lunedì 12 aprile. Ma come mai l’appuntamento di questo giovedì salterà?

Nessun cambio di programmazione in vista ma a quanto pare il motivo sarebbe da attribuire a ragioni puramente tecniche. Il prossimo giovedì, infatti, prenderà il via anche Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in onda su Telecinco ed anche questa ambientata in Honduras.

In merito allo slittamento della nostra Isola, così Ilary Blasi ha spiegato al pubblico di Canale 5:

Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna. Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5.

Ricordiamo che nella prossima edizione di Supervivientes, giunta ormai alla numero venti, ci saranno anche due concorrenti italiani, ovvero Valeria Marini e Gianmarco Onestini, quest’ultimo già una star in Spagna.