Barbara Chiappini tramite le pagine di DiPiù ha svelato per quale motivo è tornata con il suo ex marito dopo la separazione. L’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi racconta di avere ricevuto un messaggio dalla madre defunta.

La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati.

Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate.