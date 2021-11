Non solo il Grande Fratello Vip sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tra gli altri reality amati c’è anche l’Isola dei Famosi, che a quanto pare potrebbe fare presto ritorno sui nostri schermi. È quanto trapela su TvBlog.it in un articolo a firma del buon Massimo Galanto, il quale ha reso nota la decisione delle passate ore da parte del Biscione sul destino del programma ambientato in Honduras.

Isola dei Famosi e La Talpa: le ultime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Isola dei Famosi dovrebbe tornare con la sua nuova edizione nella prossima primavera, prendendo il posto del Grande Fratello Vip, che nel frattempo si allunga fino a febbraio/marzo.

Quella dell’Isola sarà la sua sedicesima edizione, la settima targata Mediaset. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, ne sono previste per contratto altre due, ovvero la prossima in onda nel 2022 e la successiva che troverà collocazione si presume l’anno seguente ancora.

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi era andata in onda nella scorsa primavera, con la finale a giugno vinta da Awed. Un successo che tuttavia non ha trovato risvolti ulteriori in tv. Ilary Blasi dovrebbe essere confermata anche nella prossima edizione mentre il resto del cast (dagli opinionisti all’inviato) potrebbe cambiare. Intanto sarebbero già iniziati i primi contatti per i nuovi naufraghi.

Se dunque l’Isola dei Famosi trova spazio nella prossima primavera, cosa ne sarà invece de La Talpa? Pare che sarà destinata a slittare alla prossima stagione tv, presumibilmente al prossimo settembre.