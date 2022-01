Isola dei Famosi, spunta il nome dell’inviato (e non è Rosolino): Loredana Lecciso e Jasmine nel cast di concorrenti?

Loredana Lecciso verso l’Isola dei Famosi? Pare che la compagna di Al Bano Carrisi abbia rilasciato una dichiarazione ad una rivista svelando di essere stata contattata e mostrando il desiderio di far andare in Honduras solamente la figlia: “Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Loredana Lecciso verso l’Isola con la figlia Jasmine Carrisi

Ad aggiungere carne sul fuoco ci ha pensato il buon Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi in edicola proprio da stamattina: “Gira voce che anche quest’anno sia in corso un insistente corteggiamento nei confronti di Loredana Lecciso… Cederà alla tentazione di sbarcare in Honduras?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Alvise Rigo inviato?

E se Oggi ci parla del cast di concorrenti verso l’Honduras, il buon Hit di TVBlog lancia una indiscrezione bomba sul possibile inviato dell’Isola 2022:

Fra i papabili al ruolo di nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2022 Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo soprattutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile. Alvise è stato ospite recentemente di Verissimo in cui ha raccontato particolari della sua vita privata: dall’abbandono forzato del rugby, sport che praticava con buoni risultati, poi l’approdo nel mondo della moda come modello e fino ad arrivare in televisione grazie a Milly Carlucci.

Possibili concorrenti