Tempo di nuovi litigi de L’Isola dei Famosi 2023. Questa volta è il turno di Fiore Argento e Corinne Clery che hanno avuto modo di discutere per colpa di un pezzo di cocco.

“Ho trovato un pezzo di cocco che era lì da tre ore. Ho preso un pezzo e l’ho mangiato. Non pensavo fosse di qualcuno. Ogni mattina hai da ridire su di me. Qualsiasi cosa è colpa mia. Finisce il sapone? Colpa mia!”, ha spiegato Fiore.

Secondo Corinne Clery, invece, la sua collega di avventura sarebbe una finta svampita:

Fai la svampita ma non lo sei per niente!

Problemi anche per Christopher Leoni: arriva il provvedimento disciplinare

Christopher Leoni ha infranto il regolamento accendendo il fuoco molto velocemente facendo insospettire i suoi compagni di avventura, compreso Andrea che lo ha “smascherato”:

Io non voglio subire un provvedimento per una tua mancanza. È impossibile che in un’ora tu sia riuscito ad accenderlo. Prenditi le tue responsabilità e ammetti di aver sbagliato. Preferisco i fatti alle parole.