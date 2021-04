Jeda, fidanzato di Vera Gemma, non le manda assolutamente a dire. E così, dopo avere apostrofato i naufraghi de L’Isola dei Famosi come dei “lupi travestiti da pecore”, ha attaccato prima Akash Kumar e poi anche Roger Garth, in studio in qualità di amico di Ubaldo Lanzo.

Jeda attacca Roger Garth: cosa è successo

Ieri pomeriggio Jeda è tornato sui social dove ha aperto il box delle domande replicando alle curiosità dei suoi follower. Un utente gli avrebbe fatto notare come Akash Kumar, mentre parlava, si sarebbe lasciato scappare una domanda. La replica del produttore musicale non si è fatta attendere:

Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi, ti fa capire il personaggio.

La Storia, tuttavia, poco dopo è sparita da Instagram, a quanto pare cancellata dallo stesso Jeda, ma prontamente recuperata da molti utenti. Stesso discorso per l’attacco nei confronti di Roger Garth, amico di Ubaldo:

Tutto quello che dice la versione Wish del principe azzurro di Sherk mi fa ridere!

Anche questo attacco, esattamente come quello ad Akash, è stato cancellato (ma la rete corre più veloce della luce).

Cosa aveva detto in puntata

Sono un po’ inca*zato per ciò che ha detto Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna! Ha dimostrato di essere un egoista, maleducato e cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è! La maggior parte dei naufraghi son tutti lupi travestiti da pecore!