Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi de L’Isola dei Famosi, colpevoli di non creare alcuna dinamica interessante, specie dopo l’uscita di due pezzi da novanta: Brando Giorgi e Elisa Isoardi (entrambi fuori per problemi con gli occhi).

Questi qui dell’Isola, tutti… si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Che s’innamorino, si picchino… sono proprio, veramente. Io non lo dico in trasmissione perché magari vengo criticata ma non valgono una cippa, muovetevi su.

Il riso, ci sono mille modi… ci sono le ortiche in questa Isola? Ma sai che ti faccio un risotto alle ortiche che ti faccio resuscitare i morti? Non riescono… io proporrei una settimana Malgioglio, ha detto che ci vuole andare, mi ha chiamato.

Mi ha detto che andrebbe una settimana all’Isola, ma scherzava. Deve succedere qualcosa, bisogna che si sveglino un po’.

Paul mi piace, è buffo. Vorrei venisse fuori perché le potenzialità ci sono. Perché anche chi dice di fare tanto… Angela Melillo dice che fa tutto lei, ma che cacchio c’è da fare? Prendi un po’ di legna…