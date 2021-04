Iva Zanicchi, tra le pagine del numero di Nuovo uscito oggi, ha parlato di Tommaso Zorzi ed anche dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, facendo i complimenti alla sua conduttrice.

Spazio, poi, per la frecciatina nei confronti del cast:

Iva Zanicchi aveva già criticato i naufraghi nel corso del suo intervento a Casa Chi:

Questi qui dell’Isola, tutti… si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Che s’innamorino, si picchino… sono proprio, veramente. Io non lo dico in trasmissione perché magari vengo criticata ma non valgono una cippa, muovetevi su.

Il riso, ci sono mille modi… ci sono le ortiche in questa Isola? Ma sai che ti faccio un risotto alle ortiche che ti faccio resuscitare i morti? Non riescono… io proporrei una settimana Malgioglio, ha detto che ci vuole andare, mi ha chiamato.