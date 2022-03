Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela quali naufraghi la incuriosiscono di più

Con la fine del Grande Fratello Vip si apre una nuova parentesi televisiva con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che prenderà il via dal prossimo lunedì 21 marzo su Canale 5.

Ilary Blasi, dopo l’ospitata da Alfonso Signorini durante la finale del GF Vip, ha rilasciato anche un’intervista tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, svelando le dinamiche di gioco con i due gruppi di naufraghi:

Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato… In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento.

Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati.