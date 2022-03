Ilary Blasi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 tornata in onda lo scorso lunedì sera commentando il cast di naufraghi.

È ancora presto, dobbiamo un po’ capire le dinamiche, ma comunque a me tutto il cast diverte molto. Ci sono caratteri diversi, colori diversi, c’è chi l’ha già fatto, come Lory Del Santo, Guendalina Tavassi, Antonio Zequila. E ci sono dei nomi inediti, ma la stessa Floriana Secondi, alla fine, che sembra che abbia fatto tutti i reality del mondo, è uscita dal Gf e, dopo, non ha più fatto nulla.

E lei ci teneva proprio tanto a fare quest’Isola, si è preparata… Che poi la cosa che mi fa ridere è che quest’anno si sono tutti preparati con i tutorial, chi per pescare, chi per accendere il fuoco, chi per costruire la capanna. Ora voglio vedere: sulla teoria sono fortissimi, però sei quello che fai, non quello che dici.