Maurizio Costanzo nella sua rubrica tra le pagine del settimanale Nuovo, ha risposto ad una lettrice che gli ha domandato chi preferisse alla conduzione de L’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

“Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Ridateci Alessia Marcuzzi…”, queste le parole della lettrice tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Costanzo, dopo aver precisato quanto entrambe siano brave, ha aggiunto: “Se Mediaset ha deciso di cambiare è per portare novità nel programma…”.

Poi il marito di Maria De Filippi ha lodato Alessia:

La Marcuzzi è brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola!

E per quanto riguarda Ilary Blasi, ha aggiunto:

Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta facendo un ottimo lavoro.

Maurizio Costanzo, proprio di recente, intervistato da FQMagazine, ha anche spiegato perché secondo lui l’Isola dei Famosi quest’anno non ha ottenuto lo stesso successo del Grande Fratello Vip:

Grande Fratello Vip è andato meglio dell’Isola. C’è un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi e poi non lo sono. Bisogna chiamarla Isola. GF è andato bene, questo meno bene perché se alla sera devo dire “quello chi è? questo chi é?”… non può essere Isola dei Famosi.

I più famosi sono la Blasi, la Zanicchi, la Lamborghini e Zorzi che sono sulla terraferma. Non possono bastare, è quello il problema. Il Grande Fratello aveva dei personaggi dentro come Zorzi, Pretelli, Oppini che infatti sono venuti fuori. I reality hanno senso se ci metti dentro cose.