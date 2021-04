Isola dei Famosi, Ignazio Moser nel cast: ecco il ruolo di Cecilia Rodriguez

Nonostante i fan di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non siano d’accordo con la sua nuova avventura TV, l’ex ciclista con la passione per il vino sta per arrivare sull’Isola dei Famosi 2021.

Ignazio Moser sbarca in Honduras: il ruolo di Cecilia Rodriguez

Gabriele Parpiglia via Giornalettismo ufficializza ancora una volta la sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi il lunedì e il giovedì sera su Canale 5.

Ignazio Moser sarà in grado di risollevare gli ascolti traballanti de L’Isola dei Famosi? Staremo a vedere!

Al contrario dei rumors esplosi nelle ultime ore, Giornalettismo conferma che Ignazio Moser sarà un nuovo naufrago dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi.

Ed infatti, alcuni appassionati di gossip avevano smentito la presenza di Ignazio Moser:

Ecco il ruolo che avrà Cecilia Rodriguez in questa avventura:

Confermata anche la presenza della bellissima fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, che sosterrà il compagno e forse futuro sposo. Proprio oggi Moser ha fatto le ultime telefonate per salutare le persone più care a lui.

Personalmente Moser era un grosso “Meh” al Grande Fratello Vip e continuerà ad esserlo anche sbarcando in Honduras.

Cosa ne penseranno le fan che ogni volta vengono a commentare sotto i nostri post con “fake news” (e insulti di ogni tipo)? Ah… saperlo! (come direbbe il buon Alberto Dandolo).