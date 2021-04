Ignazio Moser verso l’Honduras non senza intoppi. A quanto pare l’ex ciclista ad un passo dall’Isola dei Famosi, avrebbe perso il volo e si troverebbe bloccato in Messico così come riporta in esclusiva 361Magazine.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ha perso il volo

Ignazio Moser è rimasto bloccato in Messico: ha perso il volo per l’Honduras. Lo sportivo, compagno di Cecilia Rodriguez, è incappato in questo impedimento che comporterà ritardi per raggiungere l’isola. Lo svela una fonte a 361 Magazine. Ignazio sarebbe dovuto entrare in gioco infatti il 26 aprile. Dopo l’ingresso di altri quattro concorrenti che sbarcheranno invece sull’isola giovedì 22 aprile, sarà la volta di Moser. Si tratta dei nuovi naufraghi Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Slitterà il suo ingresso in gioco? Staremo a vedere!

Novella 2000 parla dello slittamento del matrimonio con Cecilia

Su Instagram lei, rispondendo alla domanda di un follower, ha detto: «Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così». Poi, a un’altra domanda sui figli, ha detto che ne vorrebbe tre. Si presuppone sempre con Ignazio, che poco tempo fa ha detto: «E da tanto tempo che vogliamo diventare genitori». Allora, le mancate nozze significano aria di crisi? Pare di no, visto che due continuano a postare sui social foto in cui si sbaciucchiano più innamorati che mai. Pare piuttosto che le restrizioni Covid e l’imminente parto della sorella Belen, abbiano scombinato i programmi.