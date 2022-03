La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 è partita ieri sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Stamane, durante il nuovo appuntamento con Mattino Cinque, gli opinionisti hanno sganciato i primi gossip utili con protagonisti Estefania, Roger e Zequila.

Isola dei Famosi, primi gossip: potenziali flirt e il parrucchino di Zequila

Il paparazzo Andrea Alajmo, ospite in collegamento con Federica Panicucci, ha svelato l’interesse di Estefania Bernal per il modello Roger Balduino, tranquillizzando Lory Del Santo preoccupata per il suo Marco Cucolo:

Posso subito tranquillizzare Lory… Estefania Bernal è interessata ad un altro lì… A lei piace Roger, il modello brasiliano. Sono iniziati i filarini… vediamo come procede tra di loro, anche perché sono divisi adesso.

Gossip croccanti anche quelli con protagonista Zequila. Secondo Patrizia Groppelli, il latin lover avrebbe il parrucchino: