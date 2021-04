L’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi. Dopo la puntata di ieri sera, quasi tutti i Primitivi hanno accusato Miryea Stabile di essere una bugiarda, a cominciare da Angela Melillo che, in lacrime, ha lamentato le troppe scorrettezze (a sua detta).

Isola dei Famosi, il branco di Gilles Rocca attacca Miryea

Francesca Lodo è sbottata contro Miryea che chiedeva spiegazioni in merito: “Questa cosa che ha detto di me e lei come se fossimo delle bugiarde e ci fossimo messe d’accordo”.

“Ho riportato solo una vicenda accaduta”, ha replicato la Stabile con una certa sicurezza. Pronto l’intervento di Gilles Rocca “delicatissimo” come sempre:

Posso chiederti di non rivolgermi più la parola finchè resto qui? Per me lei non esiste più. Dietro questa finta ingenuità in realtà c’è una abile stratega.

Gilles nel corso della puntata di ieri è andato in nomination proprio dopo avere “direzionato” il gruppo a votarlo perché si sente troppo stanco e non è in grado di proseguire.

Per il suo bene (ma anche per il nostro) mandiamolo a casa, suvvia.

E mentre i Primitivi si sono scagliati contro l’ex Pupa, dall’altra parte gli Arrivisti ne hanno pienamente preso le difese.

“Perché mai dovrebbe inventarsi una frase simile? Una pazza proprio inventerebbe una cosa simile” ha osservato Awed trovando anche il parere positivo della Cannavò e di Matteo Diamante che ha aggiunto: