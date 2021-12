Isola dei Famosi: Gianmarco Onestini nel cast? Spuntano altri nomi

Dopo il Grande Fratello Vip partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Durante le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del reality show ha fatto alcuni nomi inediti che potrebbero sbarcare in Honduras.

E’ successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa… un italiano è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola dell’anno. Lui si chiama Gianmarco Onestini. E’ il fratello di Luca e in Spagna è stato premiato come personaggio rivelazione.

In questo momento sono partite le trattative per cercare di portare Gianmarco Onestini nell’Isola dei famosi italiana, secondo me però, col fatto che in Spagna abbia trovato un successo notevole, è difficile…