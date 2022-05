Isola dei Famosi, ex naufrago parla dei ritocchini estetici e svela dei retroscena: “Io chiedevo il cibo…”

Punturine di botox all’Isola dei Famosi? Recentemente, una famosa dottoressa, su TikTok ha lanciato questa accusa prendendo in esempio i volti di Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, secondo lei, rimpolpati da alcuni ritocchini freschi di giornata.

E se la dottoressa Dvora Ancora sostiene che in Honduras arrivino – di proposito – medici per ritoccare i volti stanchi dei concorrenti con lo stomaco vuoto, Luca Vismara, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2019, smentisce tutto tramite social.

Lui sull’Isola è rimasto per quasi tre mesi ed ha confermato anche la totale mancanza di cibo a telecamere spente. Proprio per questo motivo, se nessuno sfama i naufraghi di nascosto, figuriamoci se potrebbe mai arrivare un medico per rimpolpare il loro volto:

Io sull’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. – riporta Biccy – Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere non ci sono nemmeno chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede. L’Isola non è finta. Io ho perso 19 kg in 2 mesi e mezzo. Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma.

Luca ha perso 19 kg in circa 2 mesi e mezzo e, con forza, ha smentito che l’Isola possa essere “falsata” in qualche modo. L’ex concorrente di Amici è entrato in gioco pesando 69 kg ed è uscito con 19 chilogrammi in meno.