Mercedesz Henger, dopo l’Isola dei Famosi è tornata a casa ma non ha ancora recuperato la piena forma fisica ed ha voluto raccontarlo ai follower, svelando di stare molto male.

È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente.

Quando mi fermate e mi vedete con una faccia da “Voglio uccidere tutti”, io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo.

Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male.