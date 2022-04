Tempo di nuovi battibecchi sull’Isola dei Famosi 2022. Licia Nunez e Nicolas Vaporidis, leader delle due tribù, hanno deciso quali naufraghi sfamare con un sostanzioso piatto di pasta fumante.

Isola dei Famosi: Licia accusata da Estefania di avere ingannato durante la prova leader

L’attrice ha dovuto eliminare due nomi ed ha fatto quello di Marco Cucolo e quelli di Estefania e Roger che non l’hanno presa bene: “La coppia per me rappresenta ulteriori due bocche da sfamare”, ha svelato Licia in confessionale.

Estefania si è letteralmente infuriata ed ha smascherato l’attrice:

Non è giusto e sai perché. Lei sa perché è diventata leader e fate questa domanda anche a lei. Ad un certo punto lei ci ha chiesto di farla vincere ed Alessandro l’ha fatto. Poi arrivata in Palapa ci ha nominato. Questa è cattiveria… a me non piace litigare ma non riesco a stare zitta.

La modella si è confrontata anche con la Nunez che ha negato tutto:

A me che tu mi abbia fatto vincere non mi risulta proprio. Io sinceramente penso di essermela assolutamente conquistata questa leadership. Poi di quello che pensano loro in questo momento non me ne frega assolutamente niente.

Alessandro, interpellato sulla faccenda, ha vuotato il sacco:

Confermo che Licia durante la prova leader ha chiesto di essere leader e di mollare la presa.

QUI IL VIDEO.