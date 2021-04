Isola dei Famosi, Daniela Martani attacca i naufraghi e gli autori: “Tutte ‘ste moine a me non le hanno fatte…”

Daniela Martani non deve avere particolarmente digerito la sua eliminazione. Ed infatti ieri sera, nel corso dell’ottavo appuntamento de L’Isola dei Famosi, ha sparato a zero contro gli attuali naufraghi ancora in gioco.

Isola dei Famosi, Daniela Martani attacca i naufraghi e gli autori

Daniela ha twittato contro Awed (“Pur di andare avanti si venderebbe pure la madre”) ma anche contro Francesca Lodo (“Ma l’antipatia?”) e Andrea Cerioli (“Lo voglio fuori!”).

L’unico che si è salvato è stato Brando Giorgi:

L’ho sempre detto che sono un branco, dal primo momento. Quanto ha ragione Brando.

Daniela Martani ha attaccato anche gli autori de L’Isola dei Famosi dopo aver cercato di convincere Drusilla Gucci a rimanere:

A me tutte ‘ste moine per restare non me le hanno fatte.

Stesso trattamento d è servato a @danielamartani ma per favore ma ci prendere veramente così in giro e avete così poco rispetto del pubblico!!! #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/9XSyiSllmg — io- (@io_surf) April 12, 2021

La Martani, in ultimo, ha svelato di fare il tifo per un trio doc (che noi amiamo!):

Io tifo per le amazzoni: forza Elisa, Mirea e Vera!