L’Isola dei Famosi è piena di “pippe al sugo”, parola di Ilary Blasi. Ecco perché, dopo 15 edizioni dove tutto filava liscio, gli autori del reality show si sono trovati a fare una comunicazione mai fatta in 15 edizioni.

Isola dei Famosi, una comunicazione inedita: “Mai accaduto prima”

Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla. Motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno con l’arrivo di Thomas.

L’uomo ha consigliato ai naufraghi come usare la rete da pesca: “I suoi consigli preziosi noi stiamo cercando di metterli in atto”, ha svelato fiduciosa Angela Melillo.

Roberto Ciufoli ha imparato un lancio particolare per far “volare” la lenza più lontana e, proprio dopo pochi minuti, le donne sono riuscite a pescare qualcosa.

Brando Giorgi come Raz Degan

Nel frattempo Brando Giorgi si inimicato l’intero gruppo costruendo una capanna in solitaria per continuare il suo percorso in stile Raz Degan, senza il resto del gruppo attorno:

Vorrei estraniarmi dal gruppo. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire e non riesco ad inserirmi. Quindi, ci saranno delle cose in comune come il fuoco ma per il resto io me ne starò là. Quando parleremo vorrei stare di fronte alle telecamere, ma non perché dirò delle cose eccezionali perché non voglio fraintendimenti.