Come sta Awed? Lo Youtuber è uno dei concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi 2021 e, anche per questo motivo, il suo eccessivo dimagrimento ha preoccupato tutti gli estimatori.

Come sta Awed? Il suo staff smentisce alcune notizie

Proprio in queste ore, il profilo ufficiale di Simone Paciello (questo il vero nome di Awed) ha smentito le indiscrezioni che circolano da giorni sul suo conto: è svenuto?

Ci siamo informati con la produzione e smentiamo sia svenuto o altro malori.

Questa la conferma dell’account Instagram del naufrago gestito, attualmente, dal suo staff. Questa sera quindi, si parlerà certamente dello Youtuber campano specie dopo l’avvicinamento bollente con Emanuela Tittocchia.

Cosa succede quando un naufrago è troppo magro?

Stando a quanto reso noto da Novella 2000, la produzione ha fatto allontanare Awed dal resto dei compagni per sottoporlo a dei controlli medici e al suo ritorno è stato proprio lui a rivelare al resto del gruppo la decisione presa nei suoi confronti.

Sebbene non lo abbia detto in maniera esplicita, il ragazzo ha svelato che la produzione avrebbe deciso di concedere a tutti i naufragi delle maggiori porzioni di riso. Qualche chicco in più toccherà in particolare ad Awed il quale, per via dell’eccessivo dimagrimento, dovrà assumere anche degli integratori alimentari per via dei continui cali di zuccheri dell’ultimo periodo.