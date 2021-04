Cecilia Rodriguez ieri sera è stata ospite de L’Isola dei Famosi 2021 per dare il suo supporto ad Ignazio Moser, naufrago fresco di sbarco per cercare di ringalluzzire le dinamiche del programma che si è presentato un mezzo flop.

Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte ma non lo “cita”

E così, tra una chiacchierata e l’altra mettendo in evidenza i muscoli di Ignazio Moser, gli autori de L’Isola hanno deciso di metterlo subito in moto con la prova del bacio in apnea insieme a Francesca Lodo.

Successivamente Cecilia Rodriguez è stata di nuovo tirata in mezzo per la prova ricompensa, testando il loro grado di conoscenza.

Alla domanda: “Come era vestita Cecilia quando vi siete baciati per la prima volta?”, Moser ha citato la notte di Halloween nella Casa del GF Vip.

Pronta la replica di Cecilia che non ha nemmeno citato Francesco Monte: “Mi ero confusa… ho scritto dei pantaloni rossi quando ho lasciato l’altro”.

La famosa notte di Halloween al GF Vip

È stata una notte di Halloween movimentata per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip si scopre prima essere terrorizzata dalla ragazzina di The Ring e poi dalle telecamere della casa che potrebbero riprendere il bacio galeotto con Ignazio Moser.