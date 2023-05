Isola dei Famosi, avvistamenti UFO in Honduras: cosa è successo nella notte

Isola dei Famosi 2023: i naufraghi avvistano degli UFO in Honduras. No, non è il titolo di un film di fantascienza degli anni ’80 ma è la “trama” dell’ultimo daytime del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avvistano degli UFO?

Marco Mazzoli si è spaventato svelando di aver notato delle luci particolari in cielo. Stessa preoccupazione per Nathaly Caldonazzo che ha parlato della tempesta di alcuni giorni fa:

Anche io, la sera della tempesta. Era tardissimo, prima che piovesse. Ragazzi, io ho visto una scritta sulla sabbia che poi è sparita. Stavo pensando agli UFO, giuro. L’ho raccontato anche a lui. In quel momento il cielo era tutto stellato. Diventa nero e poi una scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro. Una scritta di luce, arrivata e scomparsa. Non so cosa c’era scritto.

Anche Corinne Clery ha mostrato particolare paura:

No, non me lo dite! Neanche la pipì da sola vado a fare!

Pure Paolo Noise si è aggiunto al “gruppetto” parlando di probabili UFO:

La sera della tempesta, veramente, abbiamo visto un movimento in cielo devastante. Almeno venti. C’erano gli aerei con le luci classica da aereo che andavano alla loro velocità. Questi oggetti comparivano, poi si muovevano velocissimo, si fermavano e si spostavano. Era pieno.

Extraterrestri all’Isola dei Famosi oppure faresti e luci dei cameraman dell’Honduras? Io opterei per la seconda ipotesi!