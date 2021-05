Isola dei Famosi continua ad essere più interessante nel dietro le quinte che durante la sua diretta. Ecco perchè, gli amici di Biccy.it ci hanno fatto notare due avvenimenti insoliti che hanno per protagonisti Akash Kumar e Fariba Tehrani.

Isola dei Famosi, Akash Kumar rimproverato dalla regia

Akash Kumar, intento a fare delle storie Instagram con Manuela Ferrera è stato ripreso dal regista Roberto Cenci, reo di essersi alzato anticipatamente:

Akash, una cortesia: ti alzi quando è finito il jingle, non quando siamo ancora in onda, è chiaro? Grazie.

Queste le parole del regista mentre Akash “giocava” a fare lo scopritore di talenti con Manuela alle prese con una immaginaria passerella (trovate il VIDEO in apertura del nostro articolo).

Fariba “spoilera” l’altra Isola ad Emanuela Tittocchia

Il secondo accadimento passato inosservato a grande parte dei telespettatori riguarda l’eliminazione di Emanuela Tittocchia.

Mentre salutava il resto dei naufraghi nel tentativo di non farsi riprendere il fondoschiena dalle telecamere, Fariba Tehrani le ha spoilerato la presenza di un’altra Isola.

“Non m’interessa!”, ha replicato l’attrice. Ed infatti, dopo essere approdata nell’altra Isola dove soggiornano Francesca e Beatrice, la Tittocchia ha preferito tornare in Italia e non proseguire la sua avventura in Honduras.