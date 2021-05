Isola dei Famosi, Akash Kumar “minaccia” di andarsene: “Nessun rispetto per me!” – VIDEO

Akash Kumar, nonostante si sforzi di passare per antipatico e arrogante, sta creando l’effetto contrario nel pubblico de L’Isola dei Famosi, strutturando una empatia tutta sua, in grado di fartelo passare per piacevole fino a volerlo abbracciare e dargli una pacca sulla spalla per tranquillizzarlo.

Isola dei Famosi, Akash Kumar “minaccia” di lasciare lo studio

Nonostante avesse affermato di non voler più partecipare all’Isola dei Famosi, ieri era in puntata ed ha esordito con un mezzo scazz* con protagonista la padrona di casa.

“Aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, ha esclamato Ilary Blasi prendendolo in giro durante la diretta.

Lui ha “minacciato” subito di andarsene:

Se vuoi posso andare via subito, non volevo più venire perché mi mancate di rispetto.

Al termine della puntata, infastidito per una clip che continuava a prenderlo in giro, ha ribadito la sua volontà di non tornare più.

“Ci vediamo venerdì!”, ha concluso una Ilary Blasi poco convinta delle sue parole.

Akash, smettila di fare il duro perché qui tutti ti vogliamo bene.