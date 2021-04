Akash Kumar ha capito che la polemica (facile) crea (facile) interesse. Per questo motivo, nello studio de L’Isola dei Famosi, ha creato il nuovo argomento di conversazione social tirando in ballo Matteo Diamante, influencer attualmente in Honduras.

Akash Kumar attacca Matteo Diamante e pubblica delle chat private

Dopo avere mandato in onda una clip che mostra Matteo Diamante discutere con Manuela Ferrera e tirare in ballo pure la sua età, in studio Akash Kumar ha preso parola cercando di punzecchiare l’influencer:

Non mi piace il modo in cui quel ragazzo prima ha detto ‘Hai 36 anni’. Non si dice ad una donna…

Lui, per la cronaca, un paio di giorni fa aveva chiamato cess* una sua ex compagna di scuola, ma andiamo avanti. Matteo Diamante, nel corso delle nomination, legandosi al dito la questione, ha voluto replicare:

In riferimento ad Akash che prima mi ha chiamato ‘quel ragazzo‘ vorrei ricordargli che ci conosciamo molto bene. Visto che mi ha chiesto di pubblicare una sua foto sui miei social, prima che io entrassi qua all’Isola.

Akash ha cercato di rispondere ma Ilary Blasi, che aveva fretta di togliersi le scarpe, non l’ha fatto intervenire. Il modello, quindi, ha pubblicato su Instagram alcune chat private con Matteo.

I messaggi risalgono al 2 marzo e Diamante chiedeva ad Akash di fare una diretta insieme.

Poi il modello dagli occhi di ghiaccio ha pubblicato pure una serie di Stories Instagram attaccando Matteo (il VIDEO in apertura del nostro articolo).