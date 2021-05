Isola dei Famosi, Akash Kumar cambia (ancora) idea: stasera ci sarà

Akash Kumar ha cambiato idea… di nuovo. Dopo aver promesso del “cinema” senza popcorn (perché ci teniamo alla linea in vista della prova costume), il modello ci ripensa e si riprende la sua sedia in TV presenziando (ancora) all’Isola dei Famosi.

Solamente un paio di giorni fa aveva salutato “baracca e burattini” per lasciare il posto a chi aveva più cose da dire. Ed invece, dopo essere entrato in modalità “ci ho riflettuto”, il buon Akash Kumar cambia idea.

In sintesi? Stasera sarà presente all’Isola dei Famosi, nonostante avesse dato il suo “addio” ufficiale al reality aggrappandosi alle tende come una diva anni ‘20 sul viale del tramonto.

E niente, io amo pazzamente chi cambia idea, lo trovo rock e sempre in crescita.

Però l’imprevedibilità di Akash sta diventando troppo anche per una come me… ed ho detto tutto!

Ma akash non era sceso dalla nave? #tzvip pic.twitter.com/2UNTCQU5Vg

Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente… grazie a tutti.