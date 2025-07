Isola dei Famosi 2025: chi vincerà? Ecco cosa dicono i pronostici

Domani sera scopriremo chi, tra i sei finalisti, vincerà L’Isola dei Famosi 2025. Quote e sondaggi puntano con forza su Cristina Plevani e Teresanna Pugliese, ma nelle ultime ore i bookmaker segnalano una possibile sorpresa da parte di Mario Adinolfi.

In finale ci arrivano:

• Cristina Plevani

• Omar Fantini

• Loredana Cannata

• Mario Adinolfi

A loro si aggiungerà uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, deciso dal televoto.

Tra i pronostici più recenti:

• Cristina Plevani è la più quotata, tra 3.00 e 3.50

• Teresanna Pugliese è subito dietro, tra 2.50 e 3.50

• Omar Fantini e Mario Adinolfi seguono: le loro quote variano tra 3.00 e 4.50

• Loredana Cannata e Jey Lillo partono sfavoriti, con quote più alte (6.00‑11.00)

Facciamo il punto della situazione:

• La Plevani ha un buon seguito e un appeal nostalgico (GF)

• La Pugliese è molto amata, ma prima deve superare il televoto decisivo

• Adinolfi fa sorridere i sondaggi da outsider, grazie ai colpi di scena in gioco

• Omar resta solido ma ancora un passo indietro rispetto ai primi tre

Domani sera potrebbe vincere Cristina, per quel mix di esperienza e simpatia, io punto su Teresanna, con un botto di voti social se supera il televoto.

Ma attenzione (super attenzione!) a Mario Adinolfi: se punta tutto sulla strategia e sul recupero dei follower, potrebbe davvero farcela e sfilarsi davanti all’ultimo momento.

In sostanza, domani sarà una finale tesa, tra emozioni e colpi di scena.

E voi da che parte state? Chi merita di vincere questa Isola?

“Quando Mario mi ha nominato, ho sentito il pubblico in studio fare NOOOOO”

Jey non si aspettava di arrivare in Finale.#Isola pic.twitter.com/BMQr5pdZIv

— L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 1, 2025