Isola dei Famosi 2025, spunta il clamoroso nome del possibile conduttore

L’Isola dei Famosi 2025, naviga ancora in alto mare, sia in merito alla conduzione che in riferimento ai futuri naufraghi della nuova edizione. A quanto pare, però, sarebbe spuntata una indiscrezione che metterebbe a tacere, almeno, le voci sul neo conduzione. Ecco a chi potrebbe essere (clamorosamente) affidata.

Isola dei Famosi 2025: Alfonso Signorini nuovo conduttore?

Secondo Giuseppe Candela e Alberto Dandolo, infatti, il nome bomba per il ruolo di conduttore della prossima Isola dei Famosi 2025 sarebbe quello di… Alfonso Signorini! Proprio così: il padre di casa del Grande Fratello, terminata l’edizione in corsa del reality più spiato d’Italia potrebbe condurre quello ambientato in Honduras.

Ecco cosa scrivono in merito i due giornalisti su Dagospia, alla vigilia della puntata kamikaze del Grande Fratello contro Sanremo 2025:

Questa sera il Grande Fratello avrà l’ingrato compito di sfidare (si fa per dire) il Festival di Sanremo. Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare ad Alfonso Signorini anche la conduzione de L’Isola dei Famosi. L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta. “Signorini – questo il ragionamento a voce alta – ormai ha esperienza nei reality”, come finirà?

A questo punto, verrà presto confermato Signorini alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2025?