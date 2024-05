Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare tra Artur, Karina e Samuel? Televoto per la semifinale, il SONDAGGIO

Chi vuoi salvare tra Artur, Karina e Samuel? E’ questa l’importantissima domanda lanciata alla fine della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 in onda ieri 29 maggio. In basso, il nostro sondaggio attraverso il quale potrete votare il vostro preferito, in un televoto importantissimo per la semifinale.

Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare? Il sondaggio di Blogtivvu.com

Artur, Karina e Samuel sono i tre concorrenti finiti in nomination al termine della puntata del 29 maggio dell’Isola dei Famosi 2024 ricca di emozioni.

Due eliminati ed il primo finalista: questi i momenti più importanti che hanno caratterizzato il 12esimo appuntamento in compagnia del reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5.

Adesso però, è tempo di semifinale, in vista poi della finale che si disputerà il prossimo 5 giugno. Al pubblico da casa il compito di decidere, attraverso i canali ufficiali, chi avrà la meglio.

Nel frattempo però, in fondo alla pagina sarà presente il sondaggio di Blogtivvu.com che permetterà di farci un’idea generale sulle preferenze dei nostri utenti: buon voto!