Tra pochi giorni partirà ufficialmente una nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, e ciò che dobbiamo aspettarci è del tutto imprevedibile. E’ quanto anticipato da Vladimir Luxuria, per il secondo anno nei panni di opinionista del reality condotto da Ilary Blasi (ed affiancata da Enrico Papi). Ma cosa ha raccontato rispetto ai concorrenti ed alle nuove regole?

Vladimir Luxuria, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, che all’Isola dei Famosi 2023 ha dedicato un ampio spazio, è rimasta sul vago in riferimento ai nuovi concorrenti che approderanno in Honduras. Tuttavia si è lasciata andare a qualche commento:

Si parla molto di Cristina Scuccia, ex suor Cristina: sono curiosa di vederla in questo contesto, chissà se metterà il costume intero o il bikini (ride, ndr). Le auguro di trovare l’amore. La castità non è un dogma, aprirsi alla sessualità non è incompatibile con la fede. Credo che sia molto motivata e molto agguerrita, è una che vuole arrivare fino in fondo.