Chi salvare tra Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne? Nomination affollata, quest’ultima, dopo la sesta puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella prima serata di lunedì 22 maggio 2023. Come sempre avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza in fondo a questo articolo, attraverso il nostro sondaggio.

Isola dei Famosi 2023, chi salvare: il SONDAGGIO

Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne: chi si salverà e chi, invece, sarà il nuovo eliminato (provvisorio?) in occasione della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2023? I cinque nominati ne sapranno di più esattamente tra sette giorni, così come gli stessi spettatori.

Nel corso della passata puntata, tra gli ultimi nominati Helena Prestes ha raggiunto l’isola degli esiliati dalla quale è stato eliminato definitivamente dal reality Christopher Leoni.

Anche questa volta abbiamo scoperto i nuovi nominati sui quali sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite televoto, ovvero lo strumento ufficiale con il quale decretare il loro destino all’interno del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Isola 2023: Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne, chi vuoi SALVARE? Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Corinne Clery Vota