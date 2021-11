Isola dei Famosi 2022, concorrenti: ecco i primi nomi trapelati

Così come accaduto nella passata edizione, anche quest’anno dopo il Grande Fratello Vip sarà il turno della nuova Isola dei Famosi della quale già si inizia a parlare da qualche settimana. Finora non sono mancate le indiscrezioni in merito alla conduzione ed all’inviato della nuova edizione, che non varierà rispetto alla precedente.

Isola dei Famosi 2022, il possibile cast

Sarà ancora Ilary Blasi al timone dell’Isola dei Famosi 2022, mentre in Honduras ritroveremo Massimiliano Rosolino, che tornerà a far sorridere il pubblico da casa con le sue spiegazioni delle prove spesso incomprensibili e con la sua simpatia contagiosa.

Nel frattempo però iniziano a rincorrersi le prime voci in merito ai possibili concorrenti. A fornire il primo possibile nome era stato il giornalista Gabriele Parpliglia che a Casa Chi aveva annunciato contatti in corso con Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Non solo l’atleta russa però. Dal settimanale Oggi arriva un altro nome, quello di Luigi Oliva, napoletano che lavora nel settore del luxury automobilistico e finito al centro del gossip per la sua storia con Pamela Prati. Secondo il settimanale Nuovo, inoltre, sarebbero in corso le trattative con Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi.

E sul piano degli opinionisti? Una cosa è certa: non ritroveremo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, mentre avanza il nome di Simona Ventura, che tuttavia ha replicato, come riporta Novella 2000:

Se mi piacerebbe fare l’opinionista nei reality? Oddio non lo so. Ho fatto la concorrente a L’Isola dei Famosi. Sono stata l’unica al mondo a passare da conduttrice a concorrente. È difficile, non lo so se farei l’opinionista, ma è comunque una bellissima esperienza.

Possibili concorrenti Isola 2022